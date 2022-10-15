Взрыв произошел в расположенной в столице Ирана тюрьме Эвин, в результате чего начался пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

«Местные жители сообщили, что за последние 20 минут с места возгорания было слышно не менее четырех взрывов», — указало агентство.

По данным Fars, возгорание произошло в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и воровство. Огонь удалось немедленно потушить, отмечает агентство.