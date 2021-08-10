В некоторых салонах красоты женщинам продают «пати» под видом средства для похудения.

Об этом в программе Gündəm на ARB 24 сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, соответствующая информация поступила в ведомство.

«Такая ситуация наблюдалась в салонах красоты. В связи с выявленными фактами были приняты меры. Ряд лиц привлечен к ответственности. Наряду с эффективностью в борьбе с лишним весом, ничего не сообщается о том, что данное средство («пати» — ред.) является наркотиком», — сказал майор полиции.

Кроме того, Э.Гаджиев призвал родителей быть более внимательными в отношении детей.

«Если вы у своих детей наблюдаете изменение характера и поведения, то необходимо проявить бдительность и осуществить проверку. Если нет такой возможности, возникают трудности, то следует обратиться в государственные учреждения. Госструктуры окажут необходимую помощь», — добавил он.