Взяв под контроль большую часть территории Афганистана, боевики Талибана также захватили оружие и технику, оставленную отступающей афганской армией.

Есть видеозаписи, на которых видно, как продвигающиеся по стране талибы осматривают длинные ряды автомобилей и открывают ящики с новым огнестрельным оружием, средствами связи и даже военными беспилотниками.

«Все, что не было уничтожено, теперь принадлежит талибам», – сказал Reuters анонимный представитель властей США.

Действующие и бывшие американские официальные лица выражают опасения, что это оружие может быть использовано для убийства мирных жителей, захвачено другими вооруженными группировками, такими как «Исламское государство», или даже передано противникам, включая Китай и Россию.

Администрация президента Джо Байдена всерьез озабочена этой проблемой и обдумывает, что можно предпринять.

Официальные лица заявили, что не исключается возможность нанесения авиаударов по более крупной технике, такой как вертолеты, но есть опасения, что это может породить противодействие со стороны талибов, в то время как США пытаются эвакуировать людей.

По словам другого источника, хотя точных цифр пока нет, разведка полагает, что талибы контролируют более 2000 бронетранспортеров, включая американские Humvee, и до 40 летательных аппаратов, включая вертолеты UH-60 Black Hawks, разведывательные ударные вертолеты и военные дроны ScanEagle.

«Мы уже видели боевиков Талибана, вооруженных американским оружием, которое они захватили у афганских сил. Это представляет значительную угрозу для Соединенных Штатов и наших союзников», – сказал конгрессмен Майкл Маккол, ведущий республиканец в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США.