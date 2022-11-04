3 ноября 2022 г. на филологическом факультете Российского университета дружбы народов (РУДН) состоялось торжественное открытие аудитории азербайджанской литературы имени поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Цель проекта – познакомить студентов с азербайджанской литературой, а также укрепить азербайджанско-русские литературные связи.

В аудитории представлены 40 портретов известных азербайджанских поэтов и писателей с подробной информацией, доступной по QR-коду, орнаменты национальных ковров, вмонтированные в большой овальный стол, карта Азербайджанской Республики, сделанная из дерева руками народных мастеров, книги, сувениры, фото достопримечательностей и пейзажей Азербайджана.

Автором идеи открытия аудитории азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви выступил доцент кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН Анар Гасанов, инициатива которого была поддержана деканом филологического факультета Виктором Барабашом. Проект был разработан член-корреспондентом РАЕН Низами Алиевым совместно с Анаром Гасановым и Эльшаном Ибрагимовым при финансовой поддержке членов Совета региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области (РНКАА МО).

В церемонии открытия присутствовали: заместитель декана по международной деятельности филологического факультета РУДН Наталия Поплавская, советник-посланник Посольства Азербайджана в РФ Агшин Алиев, начальник сектора по работе с Россией государственного Комитета по делам диаспоры Азербайджана Турал Сафаров, научно-педагогическое сообщество РУДН, руководители и активисты диаспорских организаций г. Москвы, Московской области, Республики Бурятия, Архангельской области, сотрудники СМИ.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы направил поздравительное письмо по случаю открытия аудитории, которое было зачитано Агшином Алиевым. В письме отмечается, РУДН не только дает знания, готовит специалистов, но также учит дружбе, толерантности, пониманию и взаимопониманию. Также было зачитано Туралом Сафровым поздравительное письмо от председателя Комитета по делам диаспоры Азербайджана Фуада Мурадова. «Благодарю руководство Российского университета дружбы народов за возможность открыть аудиторию имени Низами Гянджеви в стенах столь замечательного учебного заведения», — было сказано в поздравлении.

Стоит отметить, что создание именных аудиторий на филологическом факультете уже стало доброй традицией: ранее были открыты аудитории таких выдающихся писателей поэтов и деятелей культуры как Василий Шукшин, Виктор Астафьев, Роберт Рождественский, Чингиз Айтматов, Фазиль Искандер, Антуан де Сент-Экзюпери.