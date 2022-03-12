В Иваново (Ивановская область, Центральная Россия) активиста задержали за одиночный пикет.

Об этом сообщает российский правозащитный медиа-проект, направленный на борьбу с политическими преследованиями, ОВД-Инфо.

«Активиста в Иваново задержали одиночный пикет с плакатом «*** *****». На него составили протокол по статье о дискредитации российских военных (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП)», — говорится в сообщении.

Отметим, что количество звездочек на плакате такое же, как букв в популярном в РФ антивоенном лозунге «Нет войне».

«Звездочки дискредитируют российских военных!», — отметили правозащитники. (unian.net)