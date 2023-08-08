В России единый учебник по истории для 10-11-х классов будет содержать «полностью переработанные» разделы, касающиеся событий последних 50 лет, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, передает «Интерфакс».

«Переписан кардинально раздел про 70-е, 80-е, 90-е и «нулевые» [2000-е] годы», — рассказал он. Помимо этого в учебник добавлен раздел, охватывающий период с 2014 по 2023 годы. То есть начиная с аннексии Крыма и заканчивая полномасштабным вторжением в Украину. Мединский отметил, что «авторы писали буквально своей рукой многое» из этих событий.

Фото глав учебника опубликовало РБК. В разделе о войне с Украиной 17 параграфов, среди них: «Украина — неонацистское государство», «СВО и российское общество» и «Россия — страна героев».

В частности, школьникам будут рассказывать, что Украина — «ультранационалистическое государство», где «жестко преследуется любое инакомыслие», «запрещена оппозиция», а «все русское объявлено враждебным». Также в учебнике говорится, что США «полны решимости воевать до последнего украинца», а Запад «похитил» российские активы более чем на $300 млрд.

Старшеклассников предупредят, что «мировая индустрия» по производству фейков «работает непрерывным конвейером», поэтому им не стоит обращаться к альтернативным источникам и узнавать информацию о войне в интернете.

Авторы много внимания уделяют негативным аспектам распада СССР, а главу о перестройке начинают с цитаты президента РФ Владимира Путина о том, что развал Союза стал «крупнейшей геополитической катастрофой» прошлого века.

В учебнике говорится, что президент СССР Михаил Горбачев не располагал «никаким четким планом действий», а его реформы отличались «непродуманностью и непоследовательностью». Внешнеполитический курс Горбачева в учебнике тоже активно критикуют.

«Одним из важнейших направлений начатой Горбачевым демократизации политической системы стало создание <…> «народных фронтов». Как правило, руководящая роль оказывалась у представителей националистических и сепаратистских организаций», — напоминают историки, обвиняя Горбачева и в усилении националистических настроений.