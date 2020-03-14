В России усилят контроль в аэропортах и на вокзалах в связи с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах для предотвращения распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Меры вводятся на два дня, 14 и 15 марта, в отношении россиян и иностранцев.

Также власти рекомендуют всем россиянам минимизировать поездки за границу. В частности, все федеральные органы власти просят воздержаться от командировок и отменить личные поездки. Премьер-министр подчеркнул, что сегодня данная рекомендация относится ко всем.

Необходимо также сократить количество массовых мероприятий, например, спортивных. Отмечается, что это упреждающие меры, к которым стоит отнестись спокойно.

Кроме этого, глава правительства предложил дать полномочия главному санитарному врачу, чтобы тот мог обязать людей находиться на домашнем карантине. Для борьбы с коронавирусом создается координационный совет, в который войдут действующий оперативный штаб и комиссия по устойчивости экономической ситуации (aif.ru)