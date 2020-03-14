В России усилят контроль в аэропортах и на вокзалах в связи с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах для предотвращения распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Меры вводятся на два дня, 14 и 15 марта, в отношении россиян и иностранцев.

Также власти рекомендуют всем россиянам минимизировать поездки за границу. В частности, все федеральные органы власти просят воздержаться от командировок и отменить личные поездки. Премьер-министр подчеркнул, что сегодня данная рекомендация относится ко всем.

Кроме этого, глава правительства предложил дать полномочия главному санитарному врачу, чтобы тот мог обязать людей находиться на домашнем карантине. Для борьбы с коронавирусом создается координационный совет, в который войдут действующий оперативный штаб и комиссия по устойчивости экономической ситуации (aif.ru)

| 2020-03-14T20:35:46+00:00 14 марта 2020, 20:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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