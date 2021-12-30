Суд оставил без движения иск петербургского юриста Игоря Мирзоева к АО «Дед Мороз» до тех пор, пока не будет предоставлена квитанция об оплате госпошлины. Об этом РИА «Новости» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Судом установлено, что истец не приложил к заявлению документ об уплате госпошлины в размере 300 рублей, также Мирзоев не приложил к иску документы, подтверждающие направление копий иска и приложений к нему другим участникам процесса.

В пресс-службе отметили, что Мирзоеву предложили устранить недочеты в исковом заявлении до 17 января 2022 года.

Ранее Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок президенту России Владимиру Путину в честь Нового года.

Мирзоев намеревался отсудить у Деда Мороза 10 млн рублей — в эту сумму он оценил 23 года, проведенные в ожидании исполнения своих желаний. В числе подарков, которые юрист так и не получил на Новый год, он назвал автомобиль, квартиру, загородный дом и кругосветное путешествие. Иск к Деду Морозу поступил в Великоустюгский суд 24 декабря.

Ранее Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции решил выступить в роли «адвоката» Деда Мороза и прокомментировал иск Мирзоева. Так, российский лидер посоветовал юристу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу дарить ему подарки на Новый год.