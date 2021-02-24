В России состоится конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

Сегодня в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве, при поддержке Посольства Азербайджанской Республики в РФ и российского представительства Фонда Гейдара Алиева пройдет конференция «Уроки истории и роль современной молодежи в предотвращении преступлений против человечности», организованная ОМОО «Азербайджанское молодежное объединение России» (АМОР), МОО «АЛЕФ», РОО «Молодежная инициатива по сотрудничеству», Платформа Азербайджанских студентов и выпускников (ASAP).

Как сообщает “Вестник Кавказа”, участники мероприятия из России, Азербайджана, Израиля и Германии, а также представители молодежных общественных организаций и СМИ из этих стран в онлайн-формате обсудят следующие темы:

1. Геноцид как глобальная угроза для человечества: Важность международных усилий по борьбе с его проявлениями во всех формах.

2. Историко-политические и социальные аспекты, связанные с геноцидом, способы его предупреждения.

3. Роль молодежи: работа по сохранению исторической памяти, воспитанию патриотизма и культуры межнационального общения.

4. Ходжалинский геноцид: трагедия XX века.

5. Холокост: память и предупреждение.

Мероприятие начнется в 20:00 по бакинскому времени.