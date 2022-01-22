Армянская диаспора России не оставляет попытки героизировать приспешника немецких нацистов Гарегина Нжде. Дело дошло до того, что на сервисе для выбора и покупки товаров — Яндекс.Маркет, принадлежащей компании «Яндекс», на продажу выставлен шеврон с изображением Нжде, стоимостью 333 российских рубля. И это происходит даже после того, как благодаря усилиям Азербайджана, широкая общественность России узнала о деяниях Нжде в ходе Второй мировой войны.

Комментируя этот факт # российский историк и юрист Олег Кузнецов отметил, что для него нет ничего удивительного, что главный идеолог армянского нацизма Гарегин Нжде вновь превращается в национального героя и властителя умов политических элит, если не Армении, то, как минимум, армянской диаспоры.

«Я это объясняю тем, что Азербайджан всегда с момента выступления президента Ильхама Алиев на заседании саммита глав государств СНГ в Ашхабаде в августе 2018 года был лидером борьбы с армянским нацизмом и в этом деле он всегда находил поддержку в Российской Федерации. Достаточно вспомнить, что в 2019 году омский архив ФСБ России передал для опубликования документы об осуждении Нжде за сотрудничество со спецслужбами нацистской Германии. Эти документы были рассекречены, потом опубликованы в азербайджанской и российской прессе, что дало документально подтверждённое основание со стопроцентной уверенностью утверждать, что Нжде был нацистским преступником и меморизация его личности в Армении является разновидностью героизации нацизма, которая запрещена рядом резолюций ГА ООН.

Смею напомнить, что в декабре 2019 года в том числе и под давлением Азербайджана и лично президента Ильхама Алиева по инициативе Генпрокуратуры России в городе Армавир Краснодарского края на территории Святопреуспенского храма Армянской григорианской церкви была демонтирована памятная доска Нжде, которая была установлена в 2012 году и на протяжении семи лет не только символизировала торжество идеологии армянского нацизма в среде армянской диаспоры России, но и являлась камнем преткновения и раздора между армянской и азербайджанской диаспорами России. В конечном итоге эта мемориальная доска была демонтирована, что лишний раз наглядно свидетельствует о том, что Российская Федерация всегда поддерживала устремления Азербайджана в борьбе с армянским нацизмом, считая официальный Баку флагманом в этом деле. Но как только в условиях войны 2020 года за Карабах эта деятельность прекратилась, то и поддержка этих инициатив также была прекращена, так как главный генератор этих идей отошел в сторону. Следует сказать, что были сделаны очень серьезные теоретические наработки в этом вопросе, которые могли лечь в основу серьезной если не международной, то, как минимум, межгосударственной программы противодействия армянскому нацизму. В 2020 году в Москве на русском и английском языках была опубликована моя монография «Государственная политика героизации нацизма в Армении: политико-правовой и историко-философский анализ», в которой данная тема была разобрана достаточно подробно. Хотя есть еще значительное количество фактических материалов, которые могли бы ее существенно расширить и придать больший интеллектуальный вес, в случае продолжения работы над этой темой.

Однако в силу объективных причин это не случилось и та пауза, длительностью более года, которая возникла после подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и до настоящего времени, стала своего рода морально-психологической передышкой для армянской политической мысли. Дала возможность ей преодолеть шок от поражения в войне 2020 года, мобилизоваться, перестроиться и вернуться к самым радикальным темам политической риторики в виду личности Нжде и его идеологии «цегакрон» для того, чтобы на их основе готовить реванш и возвращение к предвоенной ситуации. По сути, пассивность официального Баку в вопросе организации международного преследования идеологии армянского нацизма, которая наступила после военной победы 2020 года, дала возможность поднять голову армянскому националистическому радикализму и эта проблема стоит уже также остро, как она стояла в 2018 году. И с этим надо что-то делать. То есть, опять нужно заново возвращаться к организованному систематическому противодействию в информационном политическом и дипломатическом поле данному явлению, которое Азербайджан упустил поздней осенью 2020 года», — заключил он.