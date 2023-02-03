Из-за дефицита кадров на предприятиях вместо сотрудников с высокой квалификацией, призванных в армию в рамках «частичной мобилизации», на войну в Украину нужно отправить безработных. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Максим Иванов.

По его словам, руководители предприятий массово жалуются на то, что их лишили ключевых сотрудников, без которых производство «просто встает». «Может, при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных „клиентов“ центра занятости?» — предложил Иванов.

По мнению депутата, «те будут только рады», поскольку воевать — «работа почетная»; кроме того, за это полагается «высокая зарплата», ведь президент Владимир Путин обещал как минимум 195 тысяч рублей. Иванов привел в пример один из центров занятости в Талице, где на учете десятки «здоровых крепких мужиков», и пока они сидят без денег. Он считает, что реализация его предложения была бы «рациональным решением» для всех. (moscowtimes.ru)