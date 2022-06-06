Минцифры по просьбе ФСБ разработает единую базу IMEI-кодов мобильных телефонов для «повышения эффективности оперативно-разыскных мероприятий». Реестр позволит силовикам связать аппарат с его владельцем, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в правительстве.

В Минцифры рассказали, что поддерживают инициативу спецсслужбы и сейчас «прорабатываются дальнейшие шаги».

Производители и продавцы телефонов выступят за создание базы, если ее будут использовать для борьбы с воровством гаджетов, сказали в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (входят Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео»). В организации отметили, что по IMEI можно блокировать даже телефоны без функции удаленного управления.