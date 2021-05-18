В России опровергли продление ограничений на полеты в Турцию до конца июня

Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опроверг информацию о том, что Россия решила продлить до 30 июня ограничения на полеты в Турцию. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в пресс-службе оперштаба.

«Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня», — говорится в сообщении.

О возможном продлении приостановки авиасообщения с Турцией стало известно ранее в этот же день.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике. Полеты в Танзанию также были временно запрещены. До 30 апреля туроператоры завершили вывоз российских организованных туристов из этих стран.

В течение мая российские и турецкие авиакомпании планируют выполнить 111 вывозных рейсов, которыми перевезут около 21,5 тыс. пассажиров. (iz.ru)