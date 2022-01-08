В пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС назвали купюры, которые чаще всего подделывали в 2021 году. Известно, что за год по факту изготовления поддельных денег было возбуждено более 19 тысяч уголовных дел.

Так, самыми подделываемыми оказались купюры номиналом в одну, две и пять тысяч рублей. В 2020 году наиболее часто подделываемыми купюрами являлись пять и одна тысяча рублей. В тот период было возбуждено около 18 тысяч уголовных дел. Россиян предупредили, что наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, в торговых палатках, ярмарках и небольших магазинах. Опасность также существует в местах, где нет специального оборудования для проверки подлинности денег.

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