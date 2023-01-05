Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил бывшего французского президента Франсуа Олланда

и экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что, не желая соблюдать Минские соглашения, они дали возможность Киеву подготовиться к боевым действиям против Донбасса и таким образом стали виновниками конфликта на Украине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Меркель и Олланд обманули международное сообщество, «саботировав Минские соглашения» и использовав их «для милитаризации киевского режима».

«Именно Меркель и Олланд — фигуры, которые, саботировав Минские соглашения, в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине», — написал спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что за то, что происходит на Украине, платить придется в первую очередь Германии и Франции, Вашингтон же «в таких ситуациях умывает руки». Немецкое правительство при этом перекладывает проблемы, которые создали их предшественники, на Россию, отметил политик.

Ранее Олланд заявил, что «Меркель была права», говоря о том, что Минские соглашения дали киевскому режиму возможность укрепить свою армию. Он сказал, что «с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал» и что это «заслуга Минских соглашений».

До этого Меркель в интервью газете Die Zeit указала, что Минские договоренности стали «попыткой дать Украине время». (gazeta.ru)