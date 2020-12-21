В результате взрыва в Кабуле погибли 10 человек, более 50 пострадали

Число жертв взрыва, прогремевшего в воскресенье в столице Афганистана, возросло до 10, еще 52 человека получили ранения. Об этом сообщил в понедельник телеканал TOLOnews.

Ранее телеканал 1TV информировал о восьми жертвах и 15 пострадавших.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье на одной из площадей в Кабуле. Предположительно, целью атаки был автомобиль, в котором находился один из парламентариев. Политик выжил, но получил ранения.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. (ТАСС)

| 2020-12-21T10:07:53+04:00 21 декабря 2020, 10:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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