По меньшей мере три человека погибли, еще восемь пострадали в результате стрельбы, произошедшей в школе в городе Сент-Луис (штат Миссури).

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Fox News.

По его данным, восемь пострадавших, в том числе два ученика, были доставлены в местную больницу. Как сообщили в полиции, подозреваемый в нападении на школу был убит в ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов.

Мотивы преступника на данный момент не установлены. Полиция ведет расследование произошедшего.