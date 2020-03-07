В Республике Беларусь вылечили первого пациента с COVID-19

В Белоруссии вылечили студента из Ирана, который стал первым пациентом с диагностированной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны в субботу, 7 марта.

Отмечается, что сегодняшний день мужчина чувствует себя удовлетворительно.

«С радостью сообщаем, что у студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса. Напоминаем — именно он, был первым пациентом в Республике Беларусь, у которого было диагностировано это заболевание», — сказано в сообщении.

Выписка пациента запланирована на конец следующей недели. Отмечается, что медицинское наблюдение также было установлено за его одногруппниками и педагогами. Все они чувствуют себя удовлетворительно, клинических и лабораторных признаков инфекции не выявлено.

«Они смогут приступить к занятиям и работе по истечении 14-дневных карантинных мероприятий. Все контакты «первого уровня» также продолжат находиться в больнице до конца срока карантина», — отметили в минздраве.

Указывается, что на данный момент в стране шесть пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом. Все они чувствуют себя удовлетворительно.

«Признаков заболевания нет, температура тела нормальная. Продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование. По истечении 14-дневного карантина и двух отрицательных результатов тестирования они также могут быть выписаны», — заключили в ведомстве.

Ранее в субботу в России из московской больницы был выписан первый заболевший коронавирусной инфекцией (iz.ru).