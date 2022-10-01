28 сентября в рамках «Года Шуши» в посольстве Азербайджана в Венгрии были организованы выставка «Мое сердце в Карабахе» и концерт классической и современной музыки. Мероприятие было проведено при сотрудничестве посольства Азербайджанской Республики в Венгрии и организации «Arts Council Azerbaijan», сообщает #.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде проинформировал участников мероприятия о существующих отношениях стратегического партнерства между двумя странами, в том числе о сотрудничестве в сфере культуры. Посол подчеркнул, что историческая победа, достигнутая нашей страной в результате 44-дневной Отечественной войны, и освобождение города Шуша, считающегося жемчужиной азербайджанской культуры, спустя 30 лет от армянской оккупации, считаются поворотными моменты в истории нашей страны. Он отметил, что, несмотря на провокации другой стороны, Азербайджан начал восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях и готов подписать мирный договор с Арменией. Т.Тагизаде отметил, что между городами Шуша, который в 2023 году станет культурной столицей тюркского мира, и Веспрем, который станет культурной столицей Европы, налажены отношения сотрудничества, достигнута договоренность об организация совместных мероприятий в следующем году.

Затем участникам мероприятия были представлены работы детей 8-15 лет, связанные с городом Шуша и Карабахом, в рамках выставки «Мое сердце в Карабахе». Выставка «Мое сердце в Карабахе» впервые была продемонстрирована в рамках соло-концерта пианистки Саиды Тагизаде «Музыка карабахских красок», который прошел в Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку. За рубежом выставка уже прошла в Берлине и Вене. Также известная пианистка, лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде исполнила образцы азербайджанской классической и современной музыки.

В мероприятии приняли участие представители венгерских государственных структур, прессы, общественно-политических, научных и культурных кругов, дипломатического корпуса, аккредитованного в Венгрии, а также главы дипломатических миссий Пакистана, Грузии, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, представители азербайджанской диаспоры. в Венгрии, азербайджанцев и иностранцев, обучающихся в Будапеште, приняли участие более 70 гостей.