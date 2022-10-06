6 октября в Праге состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

***19:39

В Праге проходит четырехсторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Франции Эммануэлем Макроном, Президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает АПА, встреча проводится в рамках саммита «Европейское политическое сообщество.