Польские службы завершили работу на месте взрыва в Пшеводове вблизи украинской границы.

Как сообщает Польское агентство прессы, полицейских, которые охраняли территорию возле зерносушилки, где произошел взрыв, уже нет, как и представителей других служб и экспертов.

Расследованием занимается отдел борьбы с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры. На месте трагедии работали офицеры полиции, пограничной охраны, агентства внутренней безопасности, Центральное следственное бюро, военные, криминалисты, пиротехники. Привлекали также американских экспертов.

Они пока не поделились обновленными выводами относительно того, что привело к падению ракет, которые убили двух польских граждан и оставили после себя воронку глубиной около 5 метров. (УНИАН)