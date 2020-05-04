В поисках крайнего – во всем виновата Палата по надзору за финрынками?

Касаясь назревших на волне экономического кризиса проблем банковской сферы, ученый-экономист Фикрет Юсифов подчеркивает причинно-следственные связи, вызванные дефектной деятельностью Палаты по надзору за финансовыми рынками, упраздненной распоряжением главы государства в ноябре минувшего года.

«О серьезных проблемах в банковской сфере известно давно. Также не секрет, что многие кредитно-финансовые структуры сегодня сталкиваются со сложностями, а потому не было никаких сомнений, что в отношении таких банков будут приняты необходимые меры», — сказал он #, комментируя вопрос отсутствия своевременных решений. В обществе и экспертных кругах все чаще интересуются, почему активизация санкций Центробанка к проблемным банкам пришлась на сложный для страны период, сопряженный с введенным в стране особым режимом карантина. И почему ответственные структуры не принимали нужных решений раньше, в то время, когда этот процесс прошел бы менее болезненно?

По свидетельству Юсифова, отсрочка в принятии мер вызвана дефектной работой Палаты по надзору за финансовыми рынками. «Задержка вызвана слабой работой Палаты по надзору, которая была создана для решения проблем в банковском секторе, но в действительности стала препятствием для реформ в этой сфере. При этом позитивные подвижки в кредитно-финансовой сфере наметились только после ликвидации этой структуры», — по мнению профессора, четыре банка, впавшие в немилость Центробанка, только начало, поскольку на очереди, как минимум, десять финансовых структур – их постигнет похожая участь.

Что касается деятельности Палаты по надзору за финрынками, по мнению эксперта, прежнее руководство этой структуры не прислушивалось к научно обоснованным экспертным консультациям. В результате по ее линии осуществлялась непродуманная, непрофессиональная и неадекватная соответствующим требованиям политика. «В то время, когда эта структура воспевалась в прессе, экономисты пытались добиться ликвидации беззубого института, чтобы начать реальные реформы в банковском секторе. Несмотря на промедление, мы пришли к этому сегодня, и главная задача текущего дня создать банковский сектор, который станет реальной поддержкой для экономики», — Юсифов уверен, что Центробанк делает все возможное на этом пути.

Для решения упомянутой задачи регулятор понизил учетную ставку с 15% в 2017 году до 9,75% по итогам 2018 года, пересмотрев процентную ставку 4 раза за год. В минувшем году стоимость кредитов ЦБА пересматривалась 7 раз, а учетная ставка была понижена до 7,5%, — сообщил он.

«И это был весьма оправданный выбор в контексте потребностей экономики, — считает Юсифов. – Но, к сожалению, банки неохотно кредитуют реальный сектор, приветствуя при этом государственную поддержку на всех уровнях. Сие вызвано также высокими процентными ставками по кредитам местных финансовых структур, поскольку дорогие займы и прибыльность бизнес-проекта понятия несовместимые. И если средняя рентабельность производственного предприятия составляет 10-12%, ни один бизнесмен не захочет получить банковский кредит для своего бизнес-проекта по ставке 15-20%. Те, кто берет такой кредит, заранее знают, что не будут его погашать. Это одна из основных причин появления проблемных кредитов».

Похожее мнение высказал в беседе с нами доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов. По свидетельству ученого, отечественные коммерческие банки работают на рынке, используя сверхначисления прибылей, и по этой причине жалобы представителей банковского сектора на ограниченные лимиты ипотечного кредитования, мягко говоря, непонятны.

«Дело в том, что банковская маржа неоправданно высока, — считает профессор. — С этим обстоятельством следует бороться соответствующим государственным органам. Ведь когда финансовые организации привлекают средства под 10-11% годовых, выдавая кредиты, размещая активы под 20-25%, банковская маржа формируется в районе 10-15%. Ни в одной передовой экономике мира нет таких сверхприбылей в банковской сфере. Прибыль коммерческих банков должна колебаться в районе одного, максимум полутора процентов».