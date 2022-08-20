В Подмосковье взорвали джип Land Cruiser Prado Дарьи Дугиной — дочери известного российского «философа» и путинского пропагандиста Александра Дугина.

Взрыв в автомобиле произошёл на Можайском шоссе, в районе посёлка Большие Вязёмы. Девушка во время взрыва находилась в машине и погибла на месте. По словам очевидцев, авто взорвалось во время движения.

Как сообщают российские СМИ, во взорванном автомобиле должен был ехать и сам консультант президента РФ Путина Дугин, однако в последний момент сел в другую машину. (УНИАН)