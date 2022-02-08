США считают, что Россия продолжает увеличивать численность войск на границе с Украиной. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Лишь в течение минувших выходных мы видели, что г-н Путин увеличил потенциал, сосредоточенный у границы с Украиной и затем Беларуси», — утверждал представитель Минобороны США. Согласно изложенной им информации, группировка войск России на границе с Украиной включает «намного больше 100 тыс. [человек] и продолжает увеличиваться». (ТАСС)