В администрации Байдена готовы задействовать санкции, чтобы предотвратить трансфер российских вооружений в Иран. Вашингтон также объявил о намерении продолжать сирийскую кампанию, несмотря на возражения Москвы

Россия и Китай стали проявлять более активный интерес к военному сотрудничеству с Ираном после истечения оружейного эмбарго, заявила во вторник, 10 августа, помощник главы Пентагона по вопросам Ближнего Востока Дана Строул. «Мы наблюдаем, как Китай подписал двадцатилетнее соглашение о стратегическом партнерстве с Ираном, а россияне проводят переговоры о поставках [в Иран] оружия», — сказала она в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам. Строул подчеркнула, что США готовы задействовать санкции и дипломатические средства, чтобы предотвратить поставки вооружений в Иран со стороны Москвы и Пекина.

Партнеры США на Ближнем Востоке, в том числе в Персидском заливе, должны осознавать, что только сотрудничество с Вашингтоном соответствует интересам их безопасности, считает Строул. «Поворот к Китаю или России не поможет их безопасности или стабильности, тем более в то время, когда они пытаются помочь Ирану нарастить мощь его обычных вооружений», — указала она.