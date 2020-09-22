В ПАСЕ положительно оценили освобождение Тофига Ягублу

Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану приветствовали решение Бакинского апелляционного суда об освобождении оппозиционного политика Тофига Ягублу под домашний арест.

«Изменение меры пресечения ареста на домашний арест — первый долгожданный шаг», — заявили содокладчики ПАСЕ по мониторингу Азербайджана Роджер Гейл, Стефан Шеннак и докладчик по политзаключенных в Азербайджане Сунна Оварсдоттир.

«Это вселяет надежду, что власти Азербайджана учтут нашу озабоченность по поводу приговора Ягублу и пересмотрят его дело в соответствии со стандартами Совета Европы для справедливого судебного разбирательства. Мы также рады, что Ягублу решил прекратить голодовку », — заключили они. («Туран»)