Администрация международного аэропорта города Пешавар на северо-западе Пакистана начала использовать специально натренированных собак-нюхачей для выявления коронавируса у прибывающих пассажиров. Как предает ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo.tv.

По его данным, прибывающие в Пешавар пассажиры сдают обязательный экспресс-тест на коронавирус. Собранный биоматериал обнюхивает собака. Если после такого «анализа» она садится, то результат теста объявляется положительным.

Как уточнили в администрации аэропорта, к настоящему моменту при помощи собак коронавирус был выявлен у четырех пассажиров.