В падениях рынков Трамп обвинил Россию, Саудовскую Аравию и «лживые СМИ»

Падение рынков стало следствием разногласий между Саудовской Аравией и Россией по цене на нефть, а также публикаций «лживых СМИ». Такое мнение выразил в понедельник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ — причина падения рынков», — заявил он. «Цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей», — добавил также Трамп.

Ранее в свете опасений, касающихся распространения коронавируса и значительного падения мировых цен на нефть, начали снижаться основные индексы на фондовых торгах в США. Другие крупнейшие товарные площадки также отреагировали обвалом основных котировок. (ТАСС)

| 2020-03-09T22:55:20+00:00 10 марта 2020, 01:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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