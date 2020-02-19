В ООН получили уведомление ПНС Ливии о приостановке переговоров в Женеве

Спецпредставитель генерального секретаря ООН Гасан Саламе получил уведомление Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о приостановке участия в работе военного комитета в Женеве в связи с обстрелом Ливийской национальной армией (ЛНА) порта Триполи. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель эмиссара и Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Жан Алам.

«Мы были официально уведомлены ПНС о его решении приостановить участие в проходящих в Женеве переговорах вследствие вызывающей сожаление атаки на морской порт Триполи», — отметил он.

Как подчеркнул Алам, МООНПЛ «вновь призывает стороны, особенно ЛНА, воздержаться от эскалации и провокаций». В миссии отмечают, что «ключевое значение для прогресса в межливийском диалоге, состоящем из трех треков», имеет «максимальная сдержанность» сторон. Гражданское население и инфраструктура не должны становиться мишенями, констатировал собеседник агентства.

Во вторник в Швейцарии стартовал второй раунд встреч Объединенного военного комитета («5+5») Ливии, нацеленных на достижение долгосрочного прекращения огня. Первый раунд переговоров по военным вопросам прошел в Женеве 3-8 февраля. Военный комитет Ливии включает по пять представителей от каждой из сторон конфликта. Посредником на консультациях выступает Саламе.

Переговоры в рамках ливийского урегулирования охватывают, помимо военного, экономическое и политическое направления. Встреча по экономическим вопросам состоялась 9-10 февраля в Каире, а политические консультации были анонсированы в Женеве на 26 февраля.