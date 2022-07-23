Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш безоговорочно осуждает удары, нанесенные сегодня по украинскому порту Одесса.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря генсека, пишет «Европейская правда».

«Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки», — говорится в заявлении.

«Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение Российской Федерацией, Украиной и Турцией является обязательным», — добавил он.