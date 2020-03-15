В одной из мечетей Малайзии около 190 человек заразились коронавирусом

Малайзия зарегистрировала в воскресенье 190 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, почти все новые случаи связаны с религиозным мероприятием в одной из мечетей страны, сообщает интернет-версия газеты The Star со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба заявил в воскресенье, что большинство новых случаев заражения произошли во время религиозного мероприятия, которое проходило 27 февраля – 1 марта в мечети Джамик Петалинг, и в котором за четыре дня приняли участие более 16 тыс человек, сообщает издание.

Министерство предполагает, что количество заразившихся коронавирусом в мечети Джамик Петалинг может оказаться значительно большим, чем уже выявлено, пишет газета.

«Мы просим всех, кто участвовал в этом мероприятии, обратиться в свои местные отделы здравоохранения для получения инструкций», — заявил в воскресенье министр.

Общее число заболевших в Малайзии с начала вспышки коронавируса теперь составляет 428 человек, говорится в сообщении. (РИА Новости)