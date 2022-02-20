«Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами», — заявил Зась, отвечая на соответствующий вопрос.

Генсек ОДКБ добавил, что внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, но сейчас ситуация развивается в опасном направлении. Он также выразил сомнения, что ситуация сейчас может вернуться к состоянию, когда «танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах» (lenta.ru)