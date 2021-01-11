В один день исчезнут страдания, кровь, голод и мор – Булгаковский взгляд на надежды нового года

«Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать», -пожалуй, многие знают этот знаменитый афоризм Вольтера. Таким образом, великий мыслитель высмеивал житейскую философию, социальную психологию людей, настроенных на негатив: могло быть еще хуже, поэтому надо постоянно благодарить Бога.

Думается, что и на существующую пандемию коронавируса надо смотреть через эту призму: Бога, конечно, благодарить надо, но необходимо сделать все, чтобы эта болезнь оставила человечество в покое, т.е. покинула бы нас всех навсегда.

Судя по самым различным информациям, в этом году это, наконец-то, случится, т.к. некоторые страны уже начали вакцинацию против пандемии.

У нас в Азербайджане также, по сведениям СМИ, в ближайшее время начнется первая стадия процесса вакцинации, и по прогнозам уже к лету, наконец-то, пандемия оставит нас.

Признаться, даже не верится. Да, не верится, что старая добрая жизнь может вновь вернуться — поверьте, не верится, что экономика будет работать в полную силу и мощь, сообщения между разными странами вновь восстановятся, люди вновь начнут играть свадьбы и т.д.

Но все это вовсе не сюжет какого-то фантастического фильма, нет, это есть наша реальная жизнь, точнее, ожидания, которые скоро сбудутся. Этот год в честь великого Низами объявили «годом Низами Гянджави», но он, по сути и по содержанию, является годом карабахским и анти-пандемическим.

В этом году начнутся первые восстановительные работы в Нагорном Карабахе. Будут реализовываться политические и дипломатические составляющие карабахского мирного процесса – наши структуры начнут тесно сотрудничать с российскими миротворцами, наконец-то, наметятся контуры юридической идентификации карабахских армян, будут выведены все армянские вооруженные формирования из региона.

Что касается пандемии, не только региональная и глобальная, даже отечественная экономика была парализована, многие предприятия, особенно, туристический сектор полностью остановил свою деятельность. Думается, что к концу года начнет функционировать и такой важный сектор, как туризм.

Сейчас людей больше беспокоит другое обстоятельство: а не придется ли нам пережить еще один шок, на этот раз шок девальвации? Подобные вопросы участились после того, как в первые дни января повысили цены на некоторые виды топлива. И сколько бы ни говорили, что повода для подорожания других товаров и услуг нет, все равно, цены товаров вновь начали зашкаливать – именно, поэтому мы в начале вспомнили Вольтера.

Будем надеяться, что нам не придется пережить еще один шок, на этот раз от девальвации. Тут более вероятно повышение цен на нефть и на нефтяные продукты, потому что после пандемии мировая экономика оживится, а это, в свою очередь, есть повышение потребности на нефть и нефтяные продукты.

Мы вспомнили нефть неслучайно. Наша страна пока в основном является нефтяной. Конечно, не стоит забывать и про наши газовые ресурсы и, особенно, про наши европейские газовые проекты.

Одним словом, нынешний год обещает быть решающим по нескольким аспектам. Для нас он будет решающим вдвойне – и в плане регулирования карабахской проблемы, и в плане пандемии.

Мы в аристотельскую теорию катарсиса не очень-то верим. Но в трудные моменты постоянно вспоминаем один абзац из «Белой гвардии» Михаила Булгакова: «В один день исчезнут страдания, муки, кровь, голод и мор. А вот, звезды останутся. Почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них?».

Да, иногда надо поднимать голову и смотреть на звезды. Пожалуй, человек отличается от других живых существ именно этим.

Плюс, не стоит забывать, что именно «моральный закон внутри нас и звездное небо над нашими головами» (по меткому выражению великого Канта) – только это в состоянии помочь нам преодолеть самые тяжелые трудности…