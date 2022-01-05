«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16:00 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года», — говорится в указе главы государства.

Кроме того, в городе на период действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 07:00. В столице будет создана комендатура. Власти усилят охрану общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

«Установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Нур-Султане; обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств; ограничить въезд в город Нур-Султан, а также выезд из него; запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий», — отмечается в документе.