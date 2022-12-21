Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в новый пакет помощи Украине войдут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, передает ТАСС со ссылкой на заявление Блинкена.

Сообщается, что всего будет выделено $1,85 млрд.

«Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot», отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направят Украине пакет военной помощи на сумму $1,8 млрд, который впервые будет включать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Помимо ЗРК Patriot новый пакет будет включать высокоточные ракеты для истребителей.