В районе Брислетт в Осло застрелен молодой человек, напавший с ножом на полицейских. Он был убит после того, как ему удалось легко ранить одного из правоохранителей, пытавшихся его остановить.

На кадрах видео заметно, как полицейская машина прижимает нападавшего к стене неподалеку от кафе, звучат шесть выстрелов. Нападавший умер в больнице.

Свидетели драмы говорят, что преступник был без верхней одежды и босым.

По данным норвежского издания TG, нападавшим оказался 30-летний россиянин, уроженец Чечни, ранее приговоренный окружным судом Осло к принудительному психиатрическому лечению за нападение с ножом в 2019 году.

Норвежская полиция не считает нападение терактом.

«Мы не исключаем каких-либо мотивов, но в настоящее время нет информации по делу, указывающей на террористический акт», — сказал инспектор полиции Эгиль Йорген Брекке на пресс-конференции во вторник днем. (svoboda.org)