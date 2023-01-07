Норвежская федерация хоккея (NIHF) отозвала заявку на проведение чемпионата мира 2027 года, поскольку Министерство культуры и равенства отказало ей в финансировании, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир планировалось организовать в Беруме и Тронхейме.

Глава NIHF Таге Петтерсен заявил, что в организации «разочарованы отказом без предварительного диалога».

«Чемпионат мира по хоккею будет крупнейшим зимним спортивным событием со времен Олимпийских игр 1994 года и будет иметь большое значение для норвежского спорта», — добавил Петтерсен.

В последний раз норвежцы принимали чемпионат мира в 1999 году. Отмечается, что NIHF попробует побороться за ЧМ-2028.