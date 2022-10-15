У НАТО не вышло осуществить свой проект в Украине по превращению страны в анти-Россию. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

«НАТО уже потерпела поражение в Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в анти-Россию», — сказал сотрудник ведомства, ответив на слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что поражение Украины будет равнозначно поражению НАТО.

По его словам, после решения альянса в 2007 году принять Грузию и Украину, Москве стало понятно, что НАТО закладывает мину замедленного действия в основу европейской безопасности.

Грушко подчеркнул, что еще тогда Россия предупреждала о возможной детонации этого решения.

По мнению Грушко, Запад перешел опасную черту, сигналом этого являются атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток- 2», а также на Крымский мост.

Он указал, что в доктрине Альянса нанесение ущерба объектам критической инфраструктуры рассматривается как акт вооруженного нападения, который предполагает ответ с применением оружия. В связи с этим Грушко посчитал атаки на упомянутые объекты шагом в сторону дальнейшей эскалации.