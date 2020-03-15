В Москве задержан экс-замглавы СК Армении

Бывший заместитель руководителя СК Армении Ваагн Арутюнян, объявленный в розыск по уголовному делу об убийствах 1 марта 2008 года, задержан в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, теперь будет решаться вопрос об экстрадиции Арутюняна в Армению.

В 2008 году после президентских выборов в Армении прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка в результате стрельбы погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, кроме того, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за медицинской помощью.

Расследуя произошедшее, следствие установило, что Ваагн Арутюнян, будучи замглавы СК, с сообщником подменили отстрелянные патроны военных патронами, которые используют сотрудники полиции. Тем самым они сокрыли факт, что отдельные подразделения ВС страны использовали огнестрельное оружие при разгоне митинга.