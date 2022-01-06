В центре Москвы на Чистопрудном бульваре, у посольства Казахстана, в четверг задержали не менее десяти человек, которые вышли на пикеты в поддержку участников протестов в Казахстане.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на задержанных. Издание называет имена нескольких из них. Как утверждается, среди задержанных есть 80-летняя женщина. Они доставлены в 2 московских ОВД.

Накануне участников одиночных пикетов задерживали у памятника Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах. Также сообщалось о задержаниях на Манежной площади.