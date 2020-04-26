В Москве за сутки скончался 31 пациент с коронавирусом

Более 30 человек с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в Москве. Таким образом, количество умерших с коронавирусной инфекцией в столице составило 435 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.

«В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.