В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, соответствующий указ опубликован на портале мэра.

«В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции <…>: Ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности», — говорится в документе.

Согласно указу, граждане, посетившие страны с зафиксированными случаями коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию и находиться в самоизоляции две недели.

Собянин добавил, что закрыть границы не получится, поэтому новых случаев коронавируса не избежать. В то же время мэр заверил, что в столице эпидемиологическая спокойная.

В России диагностированы семь случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 95,7 тыс. человек, при этом вылечились — 53 429, скончались — 3 285.

| 2020-03-05T22:52:23+00:00 6 марта 2020, 04:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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