В Москве опасаются новых санкций США против «Северного потока-2»

Кремль заявил, что новые санкции США против «Северного потока-2» способны затруднить достройку нового газопровода из России в Германию. «Конечно же, это способно осложнить, но, вместе с тем, и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг, 24 декабря, комментируя информацию СМИ о том, что власти США в ближайшее время могут принять новый пакет санкций против «Северного потока 2».

При этом Песков отметил, что «рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта».

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа накануне заявили, что Вашингтон призывает европейских союзников и частные компании прекратить работу, которая может содействовать достройке нового газопровода, предупредив, что США в ближайшие недели подготовят более широкий пакет санкций против «Северного потока-2».

Компания Nord Stream 2 в декабре возобновила укладку труб в германской части Балтийского моря, а с 15 января планирует приступить к работам в водах Дании. Газопровод «Северный поток-2» построен уже более, чем на 90 процентов, осталось проложить лишь участок длиной около 160 километров. (DW)