43 обстрела зафиксировано за 24 часа в САР, об этом заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Он уточнил, что в провинции Идлиб произошли 23 обстрела, в провинции Латакия зарегистрированы 12 обстрелов, в провинции Хама – шесть обстрелов, в провинции Алеппо – два обстрела.

Огонь был открыт со стороны позиций запрещённой в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, не зафиксировано.