Возобновление переговоров между РФ и Украиной зависит от готовности Киева и его западных партнеров обсуждать новые реалии. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в ходе брифинга.

По словам Захаровой, Россия никогда не блокировала проведение переговоров с Украиной, поэтому ее не нужно к ним побуждать.

«Сегодня возобновление прерванного Киевом переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов — возможно даже, западных кураторов в первую очередь — к серьезному обсуждению новых геополитических реалий», — пояснила официальный представитель МИД.

Захарова добавила, что пока в Москве не видят такой готовности. (gazeta.ru)