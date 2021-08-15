Драка завязалась в субботу на акции противников обязательной вакцинации от коронавируса возле мэрии Лос-Анджелеса, один мужчина получил ножевое ранение, говорится в заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса.
По сообщению местного издания Los Angeles Times, в субботу, примерно в 14.00 по местному времени, на акцию против обязательной вакцинации возле мэрии города собралась толпа из нескольких сотен человек, многие из них демонстрировали американские флаги и надписи с призывами к «медицинской свободе». Их противники — несколько десятков человек — собрались на контрпротест, в результате произошла стычка.
«Мы находимся на месте происшествия для поддержания порядка после того, как вспыхнула драка. Нам известно об одном мужчине, который получил ножевое ранение и которого лечат (сотрудники) LAFD (пожарной службы Лос-Анджелеса — ред.)», — отмечается в сообщении департамента полиции в Twitter.