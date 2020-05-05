В Лондоне заявили, что иностранные хакеры пытаются украсть результаты исследований коронавируса

Иностранные государства пытаются с помощью кибератак похитить результаты исследований коронавируса, связанных в том числе с разработкой вакцины, которые проводят медицинские учреждения и университеты Великобритании. Как сообщила 3 мая газета The Guardian, об этом сообщил представитель Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Соединенного Королевства.

По словам представителя NCSC, общее количество кибератак, которые фиксируются специалистами, осталось на прежнем уровне, однако доля целевых взломов исследовательских учреждений выросла.

В NCSC подчеркнули, что «любая атака на усилия по борьбе с коронавирусом является предосудительной».

Вместе с тем, в центре не сказали, какие именно страны причастны ко взломам. Эксперты полагают, что речь может идти о России, Иране или Китае.

Тремя неделями ранее об увеличении числа кибератак на учреждения, которые занимаются исследованиями коронавирусной инфекции, заявило Федеральное бюро расследований США. В ФБР также не назвали страны, которые, предположительно, стоят за этими атаками. (gordonua.com)

| 2020-05-05T00:11:54+00:00 5 мая 2020, 04:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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