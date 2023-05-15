Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что только НАТО может гарантировать Украине безопасность. Его слова приводит пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

«Единственной организацией, которая может дать ей [Украине] эффективные гарантии безопасности, является НАТО. 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО — во время него нужно проложить путь к членству», — заявил он во время визита в Японию.

Ландсбергис подчеркнул, что Украина ожидает реального практического и политического «толчка» в направлении присоединения к альянсу. Кроме того, министр призвал продолжить оказывать военную поддержку Киеву.