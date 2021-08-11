Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал увеличение потока нелегальных мигрантов, которые пытаются пробраться в Латвию и Литву со стороны Беларуси, «обострением гибридной войны против ЕС» и пообещал, что Рига будет действовать решительно.
Правительство Латвии с 11 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну. На помощь пограничникам были привлечены военнослужащие Национальных вооруженных сил.
«Беларусь ведет гибридную войну против ЕС. Первый шаг был в направлении Литвы, Латвия – следующая цель. Мы не должны позволять мигрантам, оказавшимся в Беларуси, нелегально пересекать нашу границу. Это внешний рубеж ЕС», — сказал премьер журналистам в среду.