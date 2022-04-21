Сейм Латвии 21 апреля поддержал во втором, окончательном чтении предложенные министерством юстиции поправки к законодательству, позволяющие лишать гражданства лиц, поддерживающих военные преступления и агрессивные войны. Об этом говорится на сайте парламента.

За поправки проголосовали 62 депутата, 14 человек воздержались и один человек выступил против, передаёт Delfi. Теперь закон должен быть подписан президентом, он вступит в силу после его официального опубликования.

Согласно закону, гражданства Латвии может быть лишен человек, предоставивший значительную поддержку лицам, государствам или образованиям, которые совершили преступления против мира, человечности, геноцид или военные преступления. Кроме того, гражданства может быть лишён и участник таких действий. Закон предполагает, что гражданства будут лишаться только граждане, у которых есть паспорт любого другого государства.

Внесение поправок в Закон «О гражданстве» обосновывалось началом вооружённого вторжения Росси в Украину. Планируется ли применить закон против кого-то сразу после принятия — не сообщалось.